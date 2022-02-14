Вашингтон собирается предоставить Киеву макроэкономическую поддержку, в том числе кредитные гарантии, — Белый дом
2022-02-14T23:57:45+03:00
2022-02-14T23:57:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:57, 14 февраля 2022
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