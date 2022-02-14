Пентагон: на Украине нет американских инструкторов по ПВО

Пресс-секретарь военного ведомства Кирби отметил, что на территории Украины, тем не менее, остается небольшое число военных США в целях поддержки дипмиссии.
2022-02-14T23:37:47+03:00
2022-02-14T23:37:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:37, 14 февраля 2022
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