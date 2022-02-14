Белоруссия пригласила Литву и Латвиюдля наблюдения за совместными учениями Минска и Москвы

Белоруссия пригласила представителей Литвы, Латвии и аккредитованных военных атташе для наблюдения за совместными учениями Минска и Москвы, — представительство при ОБСЕ
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Белоруссия пригласила представителей Литвы, Латвии и аккредитованных военных атташе для наблюдения за совместными учениями Минска и Москвы, — представительство при ОБСЕ
Ответ пока не был получен.
Соратники Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против него не собрали доказательств хищения В материалах дела, отрывки из которых публикует команда оппозиционера, говорится, что обвиняемые собирали средства на счет одной из структур Алексея Навального и планировали тратить их на деятельность той же самой организации…