Временный поверенный в делах США на Украине уже находится во Львове

Об этом заявил представитель американского Госдепа Нед Прайс.

США переводят свое посольство из Киева во Львов. Дипломатам, которые остаются в столице Украины также отдано распоряжение уничтожить оборудование дипмиссии и систему телефонной связи, пишет Уолл-стрит Джорнал. Вашингтон объясняет это решение тем, что Россия по-прежнему стягивает свои силы у украинским границам. Запад опасается начала вторжения в ближайшие дни, Москва такие планы отрицает. На днях о переводе своего посольства из Киева во Львов объявила Австралия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает подобные действия ошибочными и призвал бизнесменов и политиков, которые уже покинули Украину, вернуться в республику в ближайшие сутки.