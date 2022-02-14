Пентагон уверен, что американские войска, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
2022-02-14T23:11:11+03:00
2022-02-14T23:11:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:11, 14 февраля 2022
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