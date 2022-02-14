ТАСС: В 14 субъектах РФ частично или полностью отменили QR-коды

В 14 субъектах РФ частично или полностью отменили QR-коды, сообщает ТАСС. В Кемеровской области для того, чтобы посетить общественное местное электронный сертификат о вакцинации не потребуется вовсе. Заведения общепита, кинотеатры и ТЦ без сертификатов можно посещать в: Свердловской и Тюменской областях, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. В Костромской области QR-код для входа в ТЦ понадобится только в субботу и воскресенье. Проверка QR-кодов на входе в большинстве заведениях отменена во Владимирской, Белгородской, Свердловской областях и Севастополе, в Орловской области их действие приостановили до 28 февраля. В Калужской области введение проверки сертификатов о вакцинации отложено на неопределенный срок, сообщает ТАСС.
2022-02-14T22:58:27+03:00
2022-02-14T22:58:27+03:00
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22:58, 14 февраля 2022
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