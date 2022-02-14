Z Архив новостей новости
5 0 6 48
21:23, 14 февраля 2022

При взрыве в жилой пятиэтажке в подмосковных Люберцах пострадал один человек

Как сообщают экстренный службы, 14 февраля в подмосковных Люберцах в жилом 5-этажном здании произошёл взрыв. Пострадал один человек, конструкции здания не повреждены. По данным источника ТАСС, неисправность газового оборудования стала причиной взрыва.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

Сами заявляют о якобы вмешательстве, наличии планов России напасть на Украину, потом все это перетекает в СМИ, а потом пытаются выполнить функцию посредников в урегулировании – ну как можно говорить о серьезности намерений?..

5 72 6 8451 11.02
#слушать 16:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Вячеслав Володин: 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства Сегодня предложений два: первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно…

5 159 6 20786 11.02
Блоги

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение» Комментарий Посольства России в США…

5 127 6 18128 09.02
Блоги

Алексей Навальный политик

Моя любовь уникальна и необычна Тумбочка. В ней полочка. На полочке — твоя фотография. Я ее постоянно достаю, смотрю на нее и говорю: «Привет!»

5 49 6 7437 18:31
Блоги

+ Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Пресс-конференция Лаврова и Трасс по итогам переговоров Главы МИД России и Великобритании Сергей Лавров и Элизабет Трасс проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров…

5 63 6 11509 10.02
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Подталкивают Россию к применению вооруженных сил Если Россия просто отведет войска и ничего не сделает сейчас, то это будет рассматриваться как проявление слабости России. И приведет к еще большему игнорированию Западом требований России…

5 93 6 17624 09.02
Новости

Фото: Минобороны РФ Суд в Москве приговорил к 4,5 годам колонии генерала ВС РФ Оглоблина по делу о хищениях на 1,6 млрд руб Сам Оглоблин в последнем слове говорил, что полностью признаёт вину…

5 35 6 6618
Новости

Фото ТАСС Министр обороны Шойгу рассказал Путину про чужую подлодку в водах России Она была выдворена с территориальных вод РФ после «почти трехчасовых действий» ...

5 52 6 10013
Новости

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС В Минкультуры решили приостановить обсуждение проекта по традиционным ценностям В ведомстве отметили, что в обществе и в «профессиональной среде» в адрес проекта звучало много критики…

5 29 6 5741
Новости

Фото ТАСС ГД планирует завтра рассмотреть два проекта обращения к президенту о признании самопровозглашенных республик Донбасса В итоге будет принят тот вариант, который получит наибольшее количество голосов…

5 37 6 8055
Блоги

Юлия Навальная

Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем Пусть каждая жена и мать в России представить себя на моем месте. Я продолжаю требовать свободы для своего мужа. Но пока ее нет, я требую своего права хотя бы увидеть его на суде!..

5 147 6 32774 12:04
Новости

Пресс-служба партии: Жириновский идет на поправку Его состояние здоровья стабильное…

5 31 6 7042
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 149 6 34310 13.02
Блоги

МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…

5 55 6 13378 11.02
Блоги

Игорь Слабых юрист

Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…

5 22 6 5640 11.02
Новости

Фото Reuters Два законопроекта о признании ЛНР и ДНР направят на Совет Госдумы 15 февраля Один проект будет адресован Владимиру Путину…

5 41 6 10878

Популярное за неделю

Новости

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине Если Валиева завоюет медаль по итогам одиночного катания, то церемонии также не будет…

5 75 6 40482
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Фемида очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой позор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить несчастное российское население…

5 32 6 95780 09.02
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 6595 13.02
Блоги

Леонид Гозман политик

На смерть негодяя Ковид бьет по площадям, заболело и умерло столько хороших людей, что вряд ли болезнь подонков и/или преступников можно считать проявлением высшей справедливости…

5 311 6 206842 12.02
Блоги

+ Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия Отставной генерал Ивашов о войне с Украиной: Путину надоела Россия В эфире «Эха Москвы» Ивашов оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки…

5 201 6 166966 08.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9433193
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5167466

Сегодня в эфире