При взрыве в жилой пятиэтажке в подмосковных Люберцах пострадал один человек

Как сообщают экстренный службы, 14 февраля в подмосковных Люберцах в жилом 5-этажном здании произошёл взрыв. Пострадал один человек, конструкции здания не повреждены. По данным источника ТАСС, неисправность газового оборудования стала причиной взрыва.