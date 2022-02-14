В Польше на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg произошёл сильный взрыв

Как говорят очевидцы, «стёкла тряслись» в 20 км. от взрыва. На месте находятся десятки пожарных, на завод направляются вертолеты санитарной авиации. Информации о жертвах пока нет. В польской прессе сообщается также, что взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода. Фабрика является одной из пяти производящих динамит в Европе.
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