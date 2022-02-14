Одной из причин роста цен на жилье, по словам вице-премьера России Хуснуллина, стала нехватка дешевой рабочей силы

Одной из причин роста цен на жилье, по словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, стала нехватка дешевой рабочей силы. После того, как страну покинули миллионы иностранных рабочих, добавил чиновник, зарплаты строителей выросли почти на треть. Это повышает общее стоимость строительства почти на 8%. Нехватку рабочей силы в российской строительной отрасли оценивают в пределах от полутора до 5-ти миллионов человек. Сообщается, что Министерство строительства прорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения этого дефицита.
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