Соратники Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против него не собрали доказательств хищения

Соратники Алексея Навального говорят, что следователи по делу о мошенничестве против политика не собрали никаких доказательств хищения денег. В материалах дела, отрывки из которых публикует команда оппозиционера, говорится, что обвиняемые собирали средства на счет одной из структур Алексея Навального и планировали тратить их на деятельность той же самой организации.

Завтра в колонии во Владимирской области начинается процесс по этому делу. Его в выездном режиме проведет судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова. Соратники политика уверены, что решение о переносе слушаний было принято с единственной целью – затруднить доступ к заседаниям журналистам и сторонникам одного из лидеров оппозиции.