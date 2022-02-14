РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в стокгольмскую лабораторию в достаточный для выполнения проверки срок

Как сообщает Российская национальная антидопинговая организация, допинг-проба Валиевой была доставлена в стокгольмскую лабораторию в достаточный для выполнения проверки срок. «Одновременно с этим, в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала ОИ. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате было представлено 7 февраля 2022 года», — сообщает РУСАДА.

Сама российская фигуристка Камила Валиева в эфире «Первого канала» заявила, что очень устала: «Эти дни для меня были очень сложные, не хватает эмоций. Я радуюсь, но эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. Но, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх. Буду стараться представлять нашу страну и буду надеяться, что максимально настроюсь и покажу хороший результат», — сказала спортсменка. Также она добавила, что думала, что осталась одна в это сложное для неё время, однако потом увидела многочисленные плакаты с добрыми пожеланиями в Москве. «Это очень приятно», — отметила фигуристка.

Также Валиева рассказала про слушания в CAS. «Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», — заключила Камила.