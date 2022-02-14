«Украинская правда»: 13 февраля Украину покинуло более 20 частных и чартерных самолетов с олигархами

На фоне многочисленных переговоров первых лиц России и стран Запада напряжённая ситуация вокруг Украины продолжает расти. Ей способствует и решения ряда стран призвать своих граждан покинуть Украину. Кроме этого, решение уехать из Украины приняли и бизнесмены. Как сообщает издание «Украинская правда», только 13 февраля Украину покинуло более 20 частных и чартерных самолетов с олигархами. Отмечается, что Ринат Ахметов (1 место украинского списка Forbes) и Виктор Пинчук (2 место) покинули Украину в конце января, но свой отъезд не комментировали. Василий Хмельницкий (29-е место) и Андрей Ставницев (49-е место) сообщили, что улетели по рабочим делам и скоро вернутся. Ранее 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выезд крупных бизнесменов: «Государство влиять на бизнес не может. Считаю, что свой приговор себе они вынесли».