Троицкий суд Москвы назначил 7 суток ареста двум задержанным на акции в защиту леса в Новой Москве

Обоих признали виновными в неповиновении полицейским. Еще троих участников оштрафовали на 4 тысячи рублей, – пишет «Новая газета». Всего в субботу полиция задержала 14 человек. Их оставили в ОВД до понедельника.



С прошлого месяца в Троицке проходят акции против вырубки леса под строительство школы. Власти Москвы заверяют, что в решении о судьбе леса нет ничего незаконного.