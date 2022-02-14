Нацполиция Украины переходит на усиленный режим несения службы

Руководство МВД страны приняло решение увеличить количество патрулей, взять под охрану объекты инфраструктуры, увеличить число дополнительных центров, которые будут следить за оперативной обстановкой. Такой режим продлится до выходных, – говорят в Киеве. Это происходит на фоне сообщений о том, что западные политики опасаются возможного начала вторжения России на Украину в ближайшие дни. В Москве эти планы отрицают.