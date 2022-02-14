SpaceX: Первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта запланирован на конец года

Частная аэрокосмическая компания SpaceX объявила, что первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта запланирован на конец 2022 года. В рамках этого полёта «специалисты миссии корабля Dragon и члены экипажа Polaris Dawn проведут пять дней на орбите». Выход в космос запланирован на высоте около 500 км над Землей. «Миссия на корабле Dragon воспользуется преимуществами максимальной производительности ракеты Falcon 9 и корабля Dragon и попытается достичь самой высокой околоземной орбиты, на которой когда-либо летали», — сообщается в компании SpaceX.