Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, которые выехали за границу, вернуться на Украину в течении 24 часов, поскольку это «важный момент единства». При этом, имен парламентариев Зеленский не уточнил: «Я бы сосредоточился на менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов» — сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем брифинге в Киеве 14 февраля.

Президент Украины отметил, что власть, в том числе парламент, должны своим примером давать сигналы украинскому народу к единству.