Талибы* собираются создать новую армию численностью в 150 тыс. человек, — сообщил назначенный талибами* пресс-секретарь Министерства обороны Энаятулла Хаваризми. В нее войдут, в том числе, те военные, кто состоял на службе при прежнем режиме. В Минобороны отметили, что талибы* ведут переговоры о предоставлении им военной техники «с рядом соседних стран», сообщает ТАСС.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.