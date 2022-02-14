Талибы* собираются создать новую армию численностью в 150 тыс. человек, — сообщил назначенный талибами* пресс-секретарь Министерства обороны Энаятулла Хаваризми. В нее войдут, в том числе, те военные, кто состоял на службе при прежнем режиме. В Минобороны отметили, что талибы* ведут переговоры о предоставлении им военной техники «с рядом соседних стран», сообщает ТАСС.
Самое обсуждаемое
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…
Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…