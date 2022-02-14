Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%, об этом со ссылкой на ЦБ сообщает ТАСС. В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечает, что объем вложений сократился на на 126 млрд рублей — до 2,889 трлн рублей.