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17:58, 14 февраля 2022

Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%

Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%, об этом со ссылкой на ЦБ сообщает ТАСС. В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечает, что объем вложений сократился на на 126 млрд рублей — до 2,889 трлн рублей.


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