Сын президента Туркмении 40-летний Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты

Сын президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова 40-летний Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты. Его кандидатуру выдвинул девятый внеочередной съезд Демократической партии страны. Он уже воспринимается у себя на родине и в соседних странах как преемник своего отца на посту главы государства, сказал РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера Туркменистана. Выборы в стране состоятся 12 марта.