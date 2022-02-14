Зеленский заявил, что его семья остается в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с отъездом западных дипломатов и украинских бизнесменов из Киева заявил, что его семья остается в столице. Его слова приводит ТАСС. Ранее целый ряд стран запретил своим гражданам въезд на Украину, некоторые государства отозвали дипломатов, в их числе Япония и Канада. Также украинский лидер прокомментировал выезд крупных бизнесменов с территории страны: «Государство влиять на бизнес не может. Считаю, что свой приговор себе они вынесли».
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