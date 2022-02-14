Китай построил на своей территории более 800 складов для проверки импорта на коронавирус

Китай с конца 2020 года построил по всей стране 869 складов, на которых импортную замороженную продукцию тестируют на наличие COVID-19 и дезинфицируют. Об этом сообщило главное управление по контролю за рынками КНР. Только после этих процедур склад сертифицирует импорт, и товар может проследовать дальше на внутренний рынок Китая. Такая система начала работать с декабря 2020 года. Власти КНР называют замороженную импортную продукцию причиной завоза вируса в ряд регионов, где после этого произошли вспышки коронавируса в 2020 году.