Китай построил на своей территории более 800 складов для проверки импорта на коронавирус

Китай с конца 2020 года построил по всей стране 869 складов, на которых импортную замороженную продукцию тестируют на наличие COVID-19 и дезинфицируют. Об этом сообщило главное управление по контролю за рынками КНР. Только после этих процедур склад сертифицирует импорт, и товар может проследовать дальше на внутренний рынок Китая. Такая система начала работать с декабря 2020 года. Власти КНР называют замороженную импортную продукцию причиной завоза вируса в ряд регионов, где после этого произошли вспышки коронавируса в 2020 году.
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