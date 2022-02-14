Суд в Москве приговорил к 4,5 годам колонии генерала ВС РФ Оглоблина по делу о хищениях на 1,6 млрд руб

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 годам колонии высокопоставленного сотрудника Минобороны Александра Оглоблина. Генерала и бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи признали виновным в хищении более полутора миллиардов рублей. Сам Оглоблин в последнем слове говорил, что полностью признаёт вину. Он сотрудничал со следствием и полностью соблюдал условия досудебного соглашения. Ранее он провёл в СИЗО год. Потом был выпущен под подписку о невыезде.