Миистр обороны Шойгу рассказал Путину про чужую подлодку в водах России

Накануне встречи Шойгу и Путина представитель Индо-Тихоокеанского командования США объявил, что американская подлодка не проводила операцию на территории РФ.
Ранее минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе США в связи с нарушением американской подлодки территориальных вод РФ. Ее действия в районе Курильских островов расценивается Министерством обороны как грубое нарушение норм международного права.
12 февраля фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства при обнаружении подлодки США. Подводная лодка была обнаружена в районе проведения учений тихоокеанского флота.