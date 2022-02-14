Миистр обороны Шойгу рассказал Путину про чужую подлодку в водах России

На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал про чужую подлодку в российских территориальных водах вблизи Курильских островов. На Дальнем Востоке была обнаружена подлодка «скорее всего, Соединенных Штатов». Она была выдворена с территориальных вод РФ после «почти трехчасовых действий», — сказал Шойгу.

Накануне встречи Шойгу и Путина представитель Индо-Тихоокеанского командования США объявил, что американская подлодка не проводила операцию на территории РФ.

Ранее минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе США в связи с нарушением американской подлодки территориальных вод РФ. Ее действия в районе Курильских островов расценивается Министерством обороны как грубое нарушение норм международного права.

12 февраля фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства при обнаружении подлодки США. Подводная лодка была обнаружена в районе проведения учений тихоокеанского флота.