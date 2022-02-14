Минздрав одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата от коронавируса «Амбервин»

Минздрав одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата от коронавируса для инъекций и ингаляций «Амбервин». Его разработала российская фармацевтическая компания «Промомед». Согласно информации государственного реестра лекарственных средств, третья фаза испытаний завершится 31 декабря 2022 года.