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16:36, 14 февраля 2022

Минздрав одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата от коронавируса «Амбервин»

Минздрав одобрил проведение III фазы клинических исследований препарата от коронавируса для инъекций и ингаляций «Амбервин». Его разработала российская фармацевтическая компания «Промомед». Согласно информации государственного реестра лекарственных средств, третья фаза испытаний завершится 31 декабря 2022 года.


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