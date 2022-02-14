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16:28, 14 февраля 2022

МВД РФ хочет получать от Минздрава информацию о людях с психическими расстройствами для предотвращения преступлений

Представитель МВД России Лариса Плотникова рассказала, что за 2021 год людьми с психическим расстройствами было совершено около 7 тыс. общественно опасных деяний.


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