Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен на основе рейтингового голосования

Вопрос обращения к президенту о необходимости признания самопровоглашенных ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования, — об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Постановления об обращении к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР обсуждаться на альтернативной основе. Одно из них в случае принятия немедленно направляется к президенту, второе — в профильные структуры, в том числе МИД. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов, отметил Володин.