Лавров на встрече с Путиным: шанс договориться с США по ключевым пунктам предложений по безопасности есть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным: по ключевым предложениям РФ по безопасности ответ США — отрицательный. Однако шанс договориться с США и НАТО по ключевым пунктам предложений по гарантиям безопасности есть, сказал министр. Он также предложил продолжать и наращивать контакты с США и НАТО. «Наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы (...), мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны», — сказал министр.