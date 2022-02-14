Суд в Екатеринбурге приговорил предполагаемого лидера хакерской группировку Lurk к 14 годам колонии строгого режима

Ему, а также его сообщникам вменили хищение более 1 млрд рублей со счетов российских банков и организации.

Всего перед судом предстали свыше 20 обвиняемых. Они получили от 5,5 до 13 лет заключения. Фигурантов дела признали виновными в организации сети подконтрольных компаний-пустышек, на счета которых выводились средства, а также обналичивании похищенных денег.

Никто из осужденных вину свою не признал. При этом предполагаемый лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский занял наиболее активную позицию защиты. Он утверждал, что по указанию ФСБ якобы участвовал во взломе серверов Демократической партии США в преддверии президентских выборов в 2016 году. При этом источники государственных информагентств настаивают, что эта версия не была подтверждена.

Среди жертв группировки Lurk ранее назывались Русский международный банк и Металлинвестбанк – они жаловались на многомиллионные потери.

Защита фигурантов «хакерского» дела намерена обжаловать приговор