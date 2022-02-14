Апелляционный суд подтвердил обязанность Навального удалить слова о Дерипаске

Речь о трансляции Навального от 28 ноября 2019 года, где оппозиционер заявил, что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать, уточняет ТАСС. Также миллиардер требовал публикации опровержения в газете «Коммерсантъ». Суд взыскал с Навального 1 рубль в качестве моральной компенсации, о чем просил Дерипаска.