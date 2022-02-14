Супруга принца Чарльза вслед за ним заразилась COVID-19

Герцогиня Корнуолльская Камилла отправилась на самоизоляцию. Ей 74 года.

Информация о заболевании принца Чарльза коронавирусом появилась на прошлой неделе. При этом у Елизаветы II не наблюдается никаких симптомов коронавируса.