Главы министерств обороны Украины и Белоруссии договорились о визитах атташе на учения стран

Главы министерств обороны Украины и Белоруссии договорились о визитах атташе на белорусско-российские учения и на украинские учения «метель». Об этом сообщает пресс-служба МО Белоруссии. Также в сообщении говорится: «Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам».