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15:15, 14 февраля 2022

Пресс-служба партии: Жириновский идет на поправку

В заявлении пресс-службы ЛДПР, которое передает ТАСС, говорится, что политик общается с помощниками и продолжает руководить партией, его состояние здоровья стабильное.


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