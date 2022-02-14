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14:40, 14 февраля 2022

Украина закрыла въезд для всех россиян призывного возраста, сообщил главред украинского издания «Цензор.НЕТ»

Украина закрыла въезд для всех россиян призывного возраста. Главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что ограничения неофициальные, и пока неизвестно, как долго они будут действовать. Он предположил, что въезд не откроют как минимум до окончания совместных учений России и Белоруссии. Бутусов допустил, что это сделано, чтобы «избежать провокационных инцидентов».


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