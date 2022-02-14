Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заразился коронавирусом. Его тест на COVID-19 дал положительный результат. Сейчас он вынужденно ушел на самоизоляцию, но продолжает работать удаленно.

7 и 8 февраля министр находился на Украине.