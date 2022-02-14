Москалькова повторно призвала следствие объяснить отказ в допуске членов семьи и врачей к ректору «Шанинки» Зуеву

Уполномоченный по правам человека в России повторно призвала следствие объяснить отказ в допуске членов семьи и врачей к ректору «Шанинки» Зуеву. Татьяна Москалькова подчеркнула, что не понимает, по каким причинам на ходатайства защиты поступает множество отказов. Омбудсмен также добавила, что уже лично встретилась с женой Зуева и его адвокатом.

«Я сейчас запросила процессуальные документы с тем, чтобы поизучать, посмотреть в судебных решениях и в постановлениях следователя, чем мотивированы требования о продлении ему сроков задержания под стражей и невозможность заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учетом перенесенных операций, семейного положения», — сказала Москалькова.