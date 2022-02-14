В МИД РФ заявили, что не исключают провокаций от «автономных акторов» на Украине. Также во внешнеполитическом ведомстве назвали решение ряда западных стран эвакуировать своих граждан, находящихся на территории Украины, искусственным нагнетанием напряженности.
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МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…
Штурм Капитолия 6-го января 2021 года не был мирной демонстрацией Уверен, что если бы в России существовал институт большого жюри, то дела Ив-Роше или Кировлеса, санитарное дело, дело по ингушским протестам, абсолютное большинство дел об измене Родине или шпионаже никогда бы до приговора не дошли, так как не дошли бы до судьи…