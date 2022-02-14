В МИД РФ заявили, что не исключают провокаций от «автономных акторов» на Украине. Также во внешнеполитическом ведомстве назвали решение ряда западных стран эвакуировать своих граждан, находящихся на территории Украины, искусственным нагнетанием напряженности.