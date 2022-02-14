Песков выразил надежду, что уже к следующей Олимпиаде Россия сможет выступать со своим гимном и флагом

Песков, комментируя разрешение Валиевой продолжать выступления на Олимпиаде, отметил, что вся страна рада этому решению и желает ей победить. Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле надеются на скорое вручение сборной ОКР по фигурному катанию командного «золота». Чтобы это случилось, над этим активно работают спортивные власти страны.

Также Песков выразил надежду, что уже к следующей Олимпиаде Россия сможет выступать со своим гимном, флагом и прочей национальной атрибутикой. Он добавил, что РФ – ответственный участник олимпийского движения.