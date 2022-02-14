Песков о приостановке обсуждения госполитики по сохранению культурных ценностей: проект нуждается в доработке

Дмитрий Песков, говоря о приостановке обсуждения госполитики по сохранению культурных ценностей, заявил, что проект вызвал критику многих деятелей культуры, поэтому его решено было доработать. Представитель Кремля отметил, что в середине марта Владимир Путин проведет совет по культуре, в ходе которого будет обсуждаться в том числе проект госполитики по сохранению культурных ценностей.