МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Об говорится в официальном релизе Международного олимпийского комитета.
В МОК также отметили, что если Валиева попадет на пьедестал, то церемония награждения в женском одиночном катании будет отменена.
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Об говорится в официальном релизе Международного олимпийского комитета.
В МОК также отметили, что если Валиева попадет на пьедестал, то церемония награждения в женском одиночном катании будет отменена.
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