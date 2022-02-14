В Генштабе РФ считают, что поддержка Украины со стороны НАТО провоцирует Киев на силовое решение проблемы Донбасса

В Генштабе РФ считают, что военная поддержка Украины со стороны НАТО провоцирует Киев на силовое решение проблемы Донбасса, после чего внимание может быть обращено и на Крым. Своими действиями Запад пытается превратить Украину во враждебное для России государство, которое затем станет плацдармом для размещения войск НАТО.

В Генштабе подчеркнули, что спекуляции США и НАТО на тему вступления в альянс Грузии и Украины служат топливом для искусственного поддержания напряженности в регионе.

Представитель Генштаба РФ, говоря о недавней ситуации с американской подлодкой, добавил, что Россия готова нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды кораблям и подводным лодкам.