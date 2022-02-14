Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко объяснил свои слова о возможном отказе Киева от вступления в НАТО. По словам дипломата, изначально он не имел в виду, что Киев готов отказаться от присоединения к альянсу.

«Прямо сейчас мы не входим в НАТО и, чтобы избежать войны, мы готовы на многие уступки, и это то, что мы делаем в разговоре с Россией. Это не имеет ничего общего с НАТО, что прописано в нашей Конституции. Это не про задержку в отношении наших амбиций быть в НАТО, мы говорим о том, что сейчас мы не в семье, поэтому мы должны искать что-то другое наподобие двусторонних соглашений с Великобританией, США», — сказал дипломат в интервью BBC.