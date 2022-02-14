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12:10, 14 февраля 2022

Госдеп: Основной штат сотрудников посольства США в Украине переместился во Львов

фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Ранее США сообщили о переводе во Львов части своего дипперсонала.

Австралия также временно перевела работу своего посольства из Киева во Львов в связи с ситуацией вокруг Украины.


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