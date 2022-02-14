В ГНЦ «Вектор» заявили, что пациентам с ослабленным иммунитетом нужно вводить три дозы «ЭпиВакКороны-Н»

В ГНЦ «Вектор» в беседе с РИА Новости заявили, что пациентам с ослабленным иммунитетом нужно вводить три дозы «ЭпиВакКороны-Н». Согласно схеме введения вакцины, третью прививку нужно делать спустя два месяца для второй. Это рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями.

«Обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ. Применение вакцины «ЭпиВакКорона-Н» по схеме введения трех доз предполагается, в первую очередь, для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний», — отметили в «Векторе».