В РФПИ заявили, что комбинация вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» безопасна. Согласно промежуточным результатам II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения препаратов, был получен оптимальный профиль безопасности и переносимости.

«В ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований», — сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.