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11:11, 14 февраля 2022

В Тамбове убили замначальника регионального управления дорог

Неизвестный ранил ножом Виктора Вакульчика и скрылся, сообщается на портале «ПроТамбов». Соседка вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти мужчину.

Власти Тамбовской области подтвердили его убийство, передает ТАСС.


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