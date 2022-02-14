В Тамбове убили замначальника регионального управления дорог

Неизвестный ранил ножом Виктора Вакульчика и скрылся, сообщается на портале «ПроТамбов». Соседка вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти мужчину.

Власти Тамбовской области подтвердили его убийство, передает ТАСС.