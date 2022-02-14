Поставляемое Западом на Украину оружие отправляют на линию соприкосновения — глава непризнанной ДНР Пушилин

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин в эфире «Эха Москвы» заявил, что поставляемое Западом на Украину оружие отправляют к линии соприкосновения, на территорию Донбасса, подконтрольной Украине.

«Ситуация остается сложной, потому что, с одной стороны, мы не видим какого-то слишком большого количества нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, то есть обстрелов массовых нет сейчас. С другой стороны, мы видим большое скопление, как личного состава, так и техники, и это количество продолжает увеличиваться. Также продолжаются поставки вооружения в Киев, и это оружие очень быстро перемещается к линии соприкосновения, на территорию Донбасса, подконтрольного Украине. Поэтому в целом это, конечно, вызывает [опасения], в совокупности с нагнетанием западных стран, про войну, про те даты, которые они говорят, 15-16 число, уже 22 [февраля] появилось — в целом ситуация нестабильная», — сказал Денис Пушилин.