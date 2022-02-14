В украинском МИДе напомнили послу в Великобритании, что стремление в НАТО закреплено в Конституции страны. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что поскольку страна пока не стала членом НАТО, ключевыми для нее сейчас являются вопросы гарантий безопасности. Он отметил, что лучшей гарантией стало бы немедленное вступление в альянс.

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не

является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — сказал Николенко.

Он добавил, что хоть Киев и стремится найти ответ на вопрос по гарантиям безопасности, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции.

Ранее посол Украины в Лондоне заявил, что страна может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны.