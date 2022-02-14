Мосгорсуд оставил под стражей главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко

Пресненский суд Москвы арестовал Александра Кравченко 20 января на два месяца. По данным следствия, в 2020-2021 годах он получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты «заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний».