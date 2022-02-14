Песков: Москва не может позволить перевести диалог по гарантиям безопасности в режим многолетних переговоров

Песков заявил, что Москва не может позволить перевести диалог по гарантиям безопасности в режим многолетних переговоров, поскольку речь идет о серьезной угрозе для России. Пресс-секретарь президента РФ в беседе с РИА Новости отметил, что если вопрос не решится сейчас, то обсуждения будут вестись параллельно конкретным действиям США и стран-участниц НАТО по вооружению Украины и втягиванию Киева в военную инфраструктуру НАТО.

Дмитрий Песков подчеркнул, что это не может отвечать интересам России и даже представляет угрозу. «В интересах страны мы обязаны реагировать на эту угрозу и принимать те меры, которые будут минимизировать наступающие риски», — добавил он.