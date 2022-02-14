Совет Госдумы сегодня определит дальнейшую судьбу обращения к президенту о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Совет Госдумы сегодня определит дальнейшую судьбу обращения к президенту о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты решат, как поступить с предложением фракции КПРФ: сразу рассмотреть его на заседании Государственной Думы или пока отправить в министерство иностранных дел и другие ведомства на оценку. Если сегодня за второй вариант проголосует большинство, то коммунистической партии придется подождать. К тому же ее предложение могут изменить перед внесением законопроекта в Госдуму.

Как рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, мнения фракций по поводу обращения КПРФ уже собраны. Например, «Справедливая Россия» поддержала предложение, а в «Единой России» высказались за социальную помощь жителям так называемых ЛНР и ДНР, а также поставку туда военной продукции.

Около месяца назад КПРФ представила обращение к президенту, в котором попросила признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики самостоятельными, суверенными и независимыми государствами. Такое решение в партии считают обоснованным и морально оправданным.

Пока ни одна страна из числа членов ООН не признала так называемые ДНР и ЛНР самостоятельными государствами.